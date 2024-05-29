29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret! Tarih belli oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan’dan CHP’ye iade-i ziyaret! Tarih belli oldu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması. Başkan Erdoğan ziyaretin 9 Haziran'dan sonra olacağını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör