İstanbul’un Fethi’nin 571.yılı! Başkan Erdoğan’dan kutlama mesajı: Fatih Sultan Mehmet’in inancı Türkiye Yüzyılı için bize ilham veriyor

DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK OLAYI

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: İstanbul'un fethi dünya tarihinin en büyük olaylarından biridir. Fatih İstanbul'u fethedince Hıristiyan dünyası bugün dahi atlatamadığı bir şoka girmişti. Kimse bu duruma inanamıyordu. Kimi Bizans'ın yardımına gidilmediği için Avrupa'daki Hıristiyan devletlerini suçlarken, kimi de Bizanslıların işledikleri günahların yüzünden şehrin düştüğünü söyledi. Papa V. Nikolas, 'Hıristiyanlığın utancıdır bu!' diye bağırmıştı. Batı, son Roma İmparatorluğu'nun ve ilk büyük Hıristiyan devletinin başkentinin elimize geçmesini ve en büyük Hıristiyan mabetlerinden Ayasofya'nın camiye çevrilmesini hiçbir zaman hazmedemedi.

Tarihçi İsmail Öz: İstanbul'un fethi yeni bir çağın anahtarı, Fatih'in rüyası ve Hz. Peygamber'in vaadidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun da rüştünü ispatladığı büyük bir zaferdir. Fetihten sonra yaşananlar ise bir medeniyet tasavvurunun nişaneleridir.