İstanbul'un Fethi'nin 571.yılı! Başkan Erdoğan'dan kutlama mesajı: Fatih Sultan Mehmet'in inancı Türkiye Yüzyılı için bize ilham veriyor
Türk tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fethinin üzerinden tam 571 yıl geçerken fethin yıl dönümü şehrin farklı bölgelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından İstanbul'un Fethi'ni "Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir." ifadelerini kullandı. Diğer yandan tarihçiler fethin detaylarını anlatırken olayın dünya tarihinin en büyük olayı olduğunu belirttiler. İşte detaylar...
Kutlu fetih gerçekleştiğinde Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, henüz 21 yaşındaydı. 6 Nisan 1453'te Osmanlı'nın İstanbul'u çevreleyen Bizans surlarını kuşatmasıyla savaş başladı. Papa, Bizans'a tam teçhizatlı 5 yardım gemisi gönderdi.
GEMİLER KARADAN YÜRÜTÜLDÜ
Gemiler, Osmanlı donanmasını geçerek Haliç'e girdi. Haliç ile Karaköy arasına gerilen zincir nedeniyle Osmanlı donanmasının Haliç'e girememesi, savaşın yönünü Osmanlı aleyhine çeviriyordu. Askeri ve stratejik bir deha olan Fatih Sultan Mehmed, 72 parçalık kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi emrini verip savaşın seyrini değiştirdi.
BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANACAK
Haliç'e inen Osmanlı donanmasıyla birlikle 53 gün süren kuşatma son buldu. 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Fethin ardından Sultan Mehmed, 'ülke alan ülke açan' anlamına gelen 'Fatih' unvanını aldı. Bin yıllık Bizans devleti sona erdi. İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı kabul edildi. Fethin 571. yıldönümü dolasıyla bugün bir dizi etkinlik düzenlenecek. Fatih'te 'Fetih Yürüyüşü' ile 'Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri' düzenlenecek. Sultanbeyli'de mehteran gösterisi ile ışık ve lazer gösterileri yapılacak. Maltepe Etkinlik Alanı'nda ise Sena Şener ve Haluk Levent konserleri olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FETİH MESAJI: TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN İLHAM KAYNAĞI
Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünü kutluyorum. Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur. Tarihinin izlerini günümüze taşıyan; sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, çağımızda ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasındadır. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir. İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Sabah'a konuşan alanında uzman isimler şu ifadeleri kullandı:
"GÖZBEBEĞİMİZ"
29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen: Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bakıma kurucusudur, bunu da İstanbul'u fethederek yaptı. O yüzden bir dönüm noktası olan fetih, Türk tarihi bakımından büyük önem taşıyor. Dünya tarihine yön veren fetihle Batı büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, İslam âlemi fethi coşkuyla kutladı. İstanbul bizim gözbebeğimiz ve onu gerektiği gibi korumalıyız.
'FETH-İ MÜBİN' DENİLDİ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Gökçen: Bu fetih Osmanlı ordularının bütün Avrupa'yı fethetmeleri için son engeli ortadan kaldırmıştır. Doğu Roma imparatorlarının payitahtını fethederek Avrupa ile Asya'yı birleştiren Osmanlı Devleti, kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Osmanlı'nın yükselme dönemi başlamıştır. İstanbul'un fethi İslam dünyasınca da "Feth-i Mübin" olarak isimlendirilmiştir. Hz. Muhammed, İstanbul'un fethini ve fethi başaracak orduyu saadetle ilan etmiştir. Böylece İstanbul'un fethi bütün Türk ve İslam tarihinin en mühim olayını teşkil etmiştir.
DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK OLAYI
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: İstanbul'un fethi dünya tarihinin en büyük olaylarından biridir. Fatih İstanbul'u fethedince Hıristiyan dünyası bugün dahi atlatamadığı bir şoka girmişti. Kimse bu duruma inanamıyordu. Kimi Bizans'ın yardımına gidilmediği için Avrupa'daki Hıristiyan devletlerini suçlarken, kimi de Bizanslıların işledikleri günahların yüzünden şehrin düştüğünü söyledi. Papa V. Nikolas, 'Hıristiyanlığın utancıdır bu!' diye bağırmıştı. Batı, son Roma İmparatorluğu'nun ve ilk büyük Hıristiyan devletinin başkentinin elimize geçmesini ve en büyük Hıristiyan mabetlerinden Ayasofya'nın camiye çevrilmesini hiçbir zaman hazmedemedi.
Tarihçi İsmail Öz: İstanbul'un fethi yeni bir çağın anahtarı, Fatih'in rüyası ve Hz. Peygamber'in vaadidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun da rüştünü ispatladığı büyük bir zaferdir. Fetihten sonra yaşananlar ise bir medeniyet tasavvurunun nişaneleridir.
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