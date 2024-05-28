Başkan Erdoğan’dan İmamoğlu’na Roma turu eleştirisi: Milletin cebinden özel uçakla Roma turu yaptırılamaz

"HALKIMIZIN SERZENİŞLERİNE KULAKLARIMIZI TIKAMIYORUZ"

Milletin dertlerini dert edinmeyi, bunlara çözüm üretmeyi şiar edinmiş bir iktidar olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu anlayışla kendimizi sürekli hesaba çekiyor, nerede sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için samimiyetle uğraşıyoruz. Halkımızın serzenişlerine kulaklarımızı asla tıkamıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Sorunları çözmek, daha kaliteli, hızlı ve erişilebilir kamu hizmeti sunmak için kurumlarımızın karar verme mekanizmaları, iş süreçleri başta olmak üzere pek çok alanda atılabilecek ilave adımların hazırlığı içindeyiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden memnuniyetini arttırmak amacıyla gayretlerimizi inşallah daha da yoğunlaştıracağız. Bu çalışmalarımızda tüm kamuyu denetleyen Sayıştay Başkanlığımızın da tespitlerinden, önerilerinden istifade ediyoruz ve etmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi, anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanlığında düzenlenen Sayıştayın 162'nci kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100'üncü yaşının geçen sene coşkuyla kutlandığını, ardından büyük umutlar ve hedeflerle ikinci asrına yelken açıldığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın, şanlı tarihin ve başarıların rehberliğinde parlak bir gelecek inşasını hedeflediğini söyleyen Erdoğan, "Bu vizyon, güçlü ve hesap verebilir bir siyasal sistem, güvenilir bir hukuk mimarisi, istikrarlı ve sağlam bir ekonomik yapı anlamına geliyor. Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi, anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır. İktidarda olduğumuz dönemde yaptığımız çeşitli anayasa değişiklikleriyle anayasanın demokratikleşmesine yönelik çok kritik adımlar attık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, millet ile devlet arasındaki bağları tahkim ettiğini ve yürütmenin demokratik meşruiyetini sağlamlaştırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni hükümet sistemi sayesinde, yıllarca en büyük sorunumuz olan siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven ve istikrar tesis edildi. Bundan tam bir sene önce 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda millet kararını verdi. Ülkeyi kimin yöneteceği, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde belli oldu." dedi.

Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren tartışmaların, siyaset kurumuna güveni zayıflatan biteviye koalisyon görüşmelerinin hiçbirinin yaşanmadığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimiz seçim gecesi sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla kaldığı yerden işine, gücüne, normal mesaisine döndü. Yıllarca belirsizlik sebebiyle ekonomide, demokraside ve güvenlikte bedel ödeyen ülkemiz, bu açıdan bunun tarihi bir kazanım olduğunu gördü. Bu kazanımın korunması gerektiğine inanıyoruz. Elbette sistemin işleyişinde pürüzler çıkabilir, bunlar gayet doğaldır. Bu pürüzleri gidererek sistemin daha verimli, başarılı ve etkin çalışmasını sağlamak siyaset kurumunun uhdesindedir. Biz tecrübelerimizin ışığında sistemi iyileştirecek her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik, söylüyoruz.

Eski sisteme dönüş... Bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatteyiz. Eskiye öykünmek yerine önümüze bakmanın, geleceğe odaklanmanın, istikbali inşa etmenin mücadelesini vermemiz şart. Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Dün de ifade ettim, Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan, siviller eliyle yapılmış yeni bir anayasa borcumuz vardır. Önümüzdeki dönemde bu borcu ödemek için çalışmaya devam edeceğiz."