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Emine Erdoğan'dan katil israil'in Refah katliamına sert tepki: İçimizdeki öfkenin tarifi yok

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Emine Erdoğan’dan katil israil’in Refah katliamına sert tepki: İçimizdeki öfkenin tarifi yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katil  İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısına sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Yanarak can veren mazlumların çığlığı, vicdanlarımızda yankılanıyor! Bu vahşetin tanığı olmanın verdiği derin üzüntünün ve içimizdeki öfkenin tarifi yok." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi.


Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Soykırımcı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta masum Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir.

Yanarak can veren mazlumların çığlığı, vicdanlarımızda yankılanıyor! Bu vahşetin tanığı olmanın verdiği derin üzüntünün ve içimizdeki öfkenin tarifi yok.

Fakat İsrail bilmelidir ki, öldürdüğü her bir can ile dünyanın vicdanlı insanlarının yüreğindeki mücadele ateşini söndürmek bir yana daha da alevlendirmektedir!

Her bir masumun kaybı, bin Filistinlinin adalet ve özgürlük için daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasına vesile olacaktır.

Aylardır gerçeklikten kopuk, adaletten uzak planlarını işletmek için çocukları âdeta harcanacak bir yakıt gibi gören bu Siyonist çark ve narsisizm, tüm çabalarına rağmen galip gelemeyecektir!

İsrail'in barbar eylemleri, hepimize barış ve adalet için dünden daha kararlı bir şekilde birlik olmamızı ve mücadele etmemizi hatırlatıyor.

Filistinli kardeşlerimizin kanlarıyla sulanan topraklarda, bir daha böyle karanlık geceler yaşanmaması için bu caniliği unutmayacak ve unutturmayacağız.

Bütün kalbimle Yüce Allah'tan Filistin halkının yardımcısı olmasını niyaz ediyorum.

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