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Dışişleri Bakanı Fidan Kassanov'u kabul etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan Kassanov’u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'u ve Genel Sekreteri Fuat UçarAnkara'da kabul etti.

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