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TBMM Başkanı Kurtulmuş Filistinli Rektör Ebu Sitte ile görüştü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Filistinli Rektör Ebu Sitte ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte ile görüştü. İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında Şifa Hastanesi ve El Ehli Hastanesi'nde hekimlik yapan Ebu Sitte'nin şahitliklerinin önem arz ettiğini belirten Kurtulmuş, Ebu Sitte’nin anlattıklarının Uluslararası Ceza Mahkemesinde de delil olarak kullanılacağını, Türkiye olarak bu konuda her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Konutu'ndaki görüşmede, Ebu Sitte'nin Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) davetiyle Türkiye'de bulunmasından ve öğrencilerle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Şifa Hastanesi ve El Ehli Hastanesi'nde hekimlik yapan Ebu Sitte'nin şahitliklerinin önem arz ettiğini belirten Kurtulmuş, Ebu Sitte'nin anlattıklarının Uluslararası Ceza Mahkemesinde de delil olarak kullanılacağını, Türkiye olarak bu konuda her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.


İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği, katliam boyutlarını çoktan aşan soykırımın dünyaya anlatılması konusunda verdiği mücadelede Ebu Sitte'nin destekçisi olduklarını bildiren Kurtulmuş, uluslararası sistemin böylesine büyük bir vahşete kılını kıpırdatmadan ve hiçbir tedbir almadan seyirci kalmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

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