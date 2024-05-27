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Durmuş Görmez suç örgütü çökertildi! 9 ilde Mahzen-49 operasyonu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Durmuş Görmez suç örgütü çökertildi! 9 ilde Mahzen-49 operasyonu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen Mahzen-49 operasyonlarında elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyon kapsamında 30 şüphelinin yakalandığını da bildirdi.

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