CHP’de 13 milyon TL vurgun ortaya çıktı! Genel merkezden skandal yetki...

Geçen sene 1,5 milyon liraya alınabilecek bir yapının CHP Genel Başkanı Özgür Özel dönemi ile birlikte bir anda 13 milyon lira seviyesine yükseldiğini iddia eden Çakır, "CHP'nin kasası boşaltılıyor mu?" sorusunu yöneltti.

"GÖKDELEN Mİ ALIYORSUNUZ?"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve CHP PM üyesi Uğurcan İrak'a seslenen Çakır, "13 milyon değerlemesini hangi rapora ya da hangi komisyon kararına göre verdiniz? Kars'ta gökdelen mi alıyorsunuz?

Ayrıca CHP'nin mülkü olan Kars'taki eski il başkanlığını neden kullanmıyorsunuz? Kimi zengin etmenin peşindesiniz?" ifadelerini kullandı.