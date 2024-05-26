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Bakan Fidan İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile görüştü

Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Bakan Fidan İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, programları kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

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