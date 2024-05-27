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Dışişleri Bakanlığı'ndan Katz'ın Başkan Erdoğan paylaşımına sert tepki: "Bu suçlara ortak olan herkes uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır"

Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Katz’ın Başkan Erdoğan paylaşımına sert tepki: Bu suçlara ortak olan herkes uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarına tepki gösterdi. Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Başkan Erdoğan'a hakaret içeren sosyal medya paylaşımına, İçişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama ile yanıt verildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamları şöyle:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır.
Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.
Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz.


Katz, yaptığı alçak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Soykırımla suçlanması gereken ise Kürt vatandaşlarını katleden, Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, insanlık suçları işleyen diktatör Erdoğan'dır

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