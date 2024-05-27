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Başkan Erdoğan'dan kritik Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan kritik Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

GAZZE DİPLOMASİSİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

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