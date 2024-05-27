Başkan Erdoğan’dan kritik Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.