PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna darbe: Giresun’da teröristlerin sığınakları imha edildi!

Yapılan açıklamada, "Giresun ili Merkez ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan orta çaplı operasyonunda sözde bölücü terör örgütünün Karadeniz açılım grubunca 2014-2016 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınakta 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 22 adet Kalaşnikof fişeği, mazot ile karıştırılmış 1.5 kilogram gübre, 1 adet 60 akü, 5 kilogram beyaz çuval içerisinde un, 4,5 kilogram plastik kap içerisinde bulunan makarna, 3 kilogram plastik kap içerisinde bulunan şeker, 2 kilogram plastik kap içerisinde bulunan bulgur, 1 kilogram plastik kap içerisinde bulunan tuz ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan malzemeler ise yerinde imha edilerek adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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