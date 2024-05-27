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27 Mayıs darbesinin 64. yılı! Demokrasi tarihinin kara günü | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 08:29
Güncelleme:27.05.2024 09:55
27 Mayıs 1960 günü TSK içinde yuvalanan cuntacı yapı, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerle iktidara gelen Demokrat Parti hükümetini devirerek yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in de aralarında bulunduğu 592 kişi, Yassıada'da hukukun ayaklar altına alındığı bir davayla yargılandı. Halkın iradesiyle seçilen Başbakan ve görev arkadaşları darbeciler tarafından idam edildi. Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan o askeri müdahalenin üzerinden tam 64 yıl geçti.
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