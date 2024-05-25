Ülkü Ocakları Kızılcahamam kampı! Devlet Bahçeli: Ülkü ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altında

MUMYA ZİHNİYETLER HEDEFİ KARARTMASIN

Sizlerin mücadelesi Yunus'un sözleri gibi dilden dile söylenecek. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. 'Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek.' Mumya zihniyetlerin hedeflerinizi karartmasına müsaade etmeyin. Sizler geleceksiniz, gelecek sizlerle gelecek. Çalışmayı bir hayat felsefesi gördüğünüz sürece aşamayacağınız hiçbir hedef kalmayacaktır. 'Öyle bir devir ki bilenler susuyor, bilmeyenler konuşuyor.' Haklı olduğunuz sürece susmayınız. Meşale gibi aydınlık saçınız. Tavsiyem hakikatin ve hakkaniyetin sevdalısı olmanızdır. Sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak lazımdır.