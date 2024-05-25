Ülkü Ocakları Kızılcahamam kampı! Devlet Bahçeli: Ülkü ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altında
Son dakika haberleri… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanları ile Kızılcahamam’daki kampta bir araya geldi. Devlet Bahçeli burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Bahçeli, “Türkiye karanlık hedeflerin odağında. İç ve dış mihrakların uykularını kaçıran ülkü ocaklarıdır. Ülkü ocakları Türk milletinin kale duvarıdır. Ülkü ocakları Türk milletinin aşılmayacak hisarıdır. Ülkü ocakları ile ilgili iddialar ayağımızın altındadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır.” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki kamp kapsamında milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarından sonra bugünde Ülkü Ocakları il başkanları ile buluştu. Devlet Bahçeli burada yaptığı konuşmadan önemli mesajlar verdi.
Bahçeli burada yaptığı konuşmada, "Milliyetçi Hareketin veremeyeceği hesap yoktur. Ülkü Ocakları-MHP iddiaları ayağımızın altındadır. İç ve dış mihrakların uykularını kaçıran Ülkü Ocaklarıdır. Bize doğruluk dersi vermeye kalkanlar önce kendilerine bakmalıdır." ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'mızın düzenlediği ve 2 gün boyunca sürecek olan programa hoş geldiniz. Alanlarında uzman arkadaşlarımızın anlaşılır ve sade bir dille sunumlarıyla ufkumuz genişleyecektir. Sizlere her bakışımda, henüz söylenmemiş şiirlerin şairlerini, henüz duyulmamış nağmelerin bestekarlarını görüyor ve iftihar ediyorum.
ÜLKÜ GENÇLİK TÜRK GENÇLİĞİNİN ÖZÜ, SERDEN GEÇTİ YÜREĞİDİR
Türk gençliği istiklal bereketimizdir. MHP Ülkü Gençlik ise Türk gençliğinin özü, serden geçti yüreğidir. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eser olacaktır. Dünya coğrafyası varlığını sürdürememiş yüzlerce toplumun kalıntılarıyla doludur.
ÜLKÜ OCAKLARI, TÜRK MİLLETİNİN YIKILAMAYACAK KALE DUVARIDIR
Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır, Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır.
SABIRLA MİLLETE HİZMET, YEGANE HEDEFİMİZDİR
Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Hiç yılmadık, hiç de yolumuzdan dönmedik. Çünkü haklıydık, Hakk'ın izindeydik. Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Sabırla millete hizmet, yegane hedefimizdir.
MUMYA ZİHNİYETLER HEDEFİ KARARTMASIN
Sizlerin mücadelesi Yunus'un sözleri gibi dilden dile söylenecek. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. 'Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek.' Mumya zihniyetlerin hedeflerinizi karartmasına müsaade etmeyin. Sizler geleceksiniz, gelecek sizlerle gelecek. Çalışmayı bir hayat felsefesi gördüğünüz sürece aşamayacağınız hiçbir hedef kalmayacaktır. 'Öyle bir devir ki bilenler susuyor, bilmeyenler konuşuyor.' Haklı olduğunuz sürece susmayınız. Meşale gibi aydınlık saçınız. Tavsiyem hakikatin ve hakkaniyetin sevdalısı olmanızdır. Sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak lazımdır.
Ülkü Ocakları, zoru görünce saklananların harcı değildir. Ülkücülük, bir insan hayatının bütününü kapsaması gereken bir inanç ve irfan halidir. Ülkü Ocakları'nın bir gençlik macerası görülmesi gerzekliktir. Milliyetçilik binlerce yıldır varoluşumuzu sağlayan ruhun adıdır. Milliyetçilik devletimizi kuran şuurun adıdır.
BİRBİRİMİZE CANLA BAŞLA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Tarih geç kalanları asla affetmemiştir. Oyalanmaya hakkımızın olmadığı açıktır. Çok çalışmalıyız. Dün geçti lazım gelen dersler çıkarıldı. Bozguncuların ayak oyunlarına itibar etmeyeceğiz. Birbirimize canla başla sahip çıkacağız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.
ÜLKÜ OCAKLARI KAMPI
Kızılcahamam'da düzenlenen kampta, Ülkü Ocakları il başkanlarına çeşitli konularda uzman isimlerce bilgilendirmelerde bulunulacak.
Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu tarafından koordine edilen program kapsamında Ülkü Ocakları il başkanlarına Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren meseleler hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.
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