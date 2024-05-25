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Jandarma emniyet ve sahil güvenliğe 56 bin 94 atama! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Atamalar yapıldı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Jandarma emniyet ve sahil güvenliğe 56 bin 94 atama! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Atamalar yapıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini duyurdu. Bu kapsamda toplam 56 bin 94 personel atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini duyurdu. Bu kapsamda toplam 56 bin 94 personel atandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.

- Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1.662 Subay, 7 bin 301 Astsubay, 2 bin 63 Uzman Jandarma ve 21 bin 706 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin;

- Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1.769 amir ve 20 bin 791 polis Memuru rütbesindeki personelin ve

- Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 210 subay ve 592 astsubayın atamaları yapıldı.

Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum

Rabbim sizleri korusun, gözetsin.

Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman Polisimiz, kahraman Jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar Aziz Milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir.

📌Tayin Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Başvuruda bulunan personelin cep telefonuna SMS ile gönderilecek. Bunun yanı sıra sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel, POLNET sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak atama bilgilerine ulaşabilecek.

JANDARMA, POLİS ATAMA SONUÇLARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

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