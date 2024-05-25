Jandarma emniyet ve sahil güvenliğe 56 bin 94 atama! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Atamalar yapıldı

Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman Polisimiz, kahraman Jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar Aziz Milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir.

📌Tayin Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Başvuruda bulunan personelin cep telefonuna SMS ile gönderilecek. Bunun yanı sıra sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel, POLNET sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak atama bilgilerine ulaşabilecek.

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