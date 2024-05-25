Jandarma emniyet ve sahil güvenliğe 56 bin 94 atama! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Atamalar yapıldı
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini duyurdu. Bu kapsamda toplam 56 bin 94 personel atandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini duyurdu. Bu kapsamda toplam 56 bin 94 personel atandı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.
- Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1.662 Subay, 7 bin 301 Astsubay, 2 bin 63 Uzman Jandarma ve 21 bin 706 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin;
- Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1.769 amir ve 20 bin 791 polis Memuru rütbesindeki personelin ve
- Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 210 subay ve 592 astsubayın atamaları yapıldı.
Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum
Rabbim sizleri korusun, gözetsin.
Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman Polisimiz, kahraman Jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar Aziz Milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir.
📌Tayin Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Başvuruda bulunan personelin cep telefonuna SMS ile gönderilecek. Bunun yanı sıra sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel, POLNET sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak atama bilgilerine ulaşabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!
- Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...
- MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | "ogmmateryal.eba.gov.tr" 25-26-27 Mayıs YKS (AYT TYT YDT) deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kedinizin Fotoğraflarında Gizlenen 3 Farkı 10 Saniyede Bulabilir misiniz?
- Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...
- Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...
- Canan Karatay'dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...
- 47 48 49 50 51 yaşa şahane emeklilik kılavuzu! 1999 2003 2005 2008 SGK girişine yaş, prim, gün fırsatı
- Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...