Asgari ücrete ara zam gelecek mi? MHP lideri Bahçeli’den yeni açıklama: Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun aktardıkları:

İran'da helikopterin düşmesi sonucu Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetmişti. O helikopterin enkazını Türk İHA'sı Akıncı bulmuştu. Ve bundan sonra İran'dan bir açıklama geldi ve Türk İHA'sının bulmadığını iddia ettiler. Türkiye içerisinden de Akıncı'ya yönelik eleştiriler oldu. Gerek bazı gazeteciler gerek bazı subaylar bazı isnatlar ortaya atıldı ve Akıncı'nın yerli ve milli olmadığına dair söylemler ürettiler. Bu kişiler İran'dan gelen açıklamaların doğru olduğunu öne sürdüler.