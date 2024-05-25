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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? MHP lideri Bahçeli'den yeni açıklama: Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? MHP lideri Bahçeli’den yeni açıklama: Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Kızılcahamam Kampı'nda gazetecilerin soruları yanıtladı. Başıboş köpek sorununa dair Bahçeli, “Çözüm üretmek için Meclis'te ele alınacak.” ifadeleri kullandı. MHP lideri diğer yandan "Asgari ücret artışı olur mu? sorusuna “Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Kızılcahamam Kampı'nda gazetecilerin soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE'NİN BİLDİĞİNİ İRAN'DAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

Devlet Bahçeli, İran'ın Akıncı İHA ile ilgili açıklamalarına yönelik olarak, "Türkiye'nin bildiğini İran'dan öğrenecek değiliz. Bu kadar Türkiye düşmanlığı sağlığa zararlı" ifadelerini kullandı.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Başıboş köpek sorununa dair Bahçeli, "Çözüm üretmek için Meclis'te ele alınacak." ifadeleri kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

MHP lideri diğer yandan "Asgari ücret artışı olur mu? sorusuna "Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun aktardıkları:

İran'da helikopterin düşmesi sonucu Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetmişti. O helikopterin enkazını Türk İHA'sı Akıncı bulmuştu. Ve bundan sonra İran'dan bir açıklama geldi ve Türk İHA'sının bulmadığını iddia ettiler. Türkiye içerisinden de Akıncı'ya yönelik eleştiriler oldu. Gerek bazı gazeteciler gerek bazı subaylar bazı isnatlar ortaya atıldı ve Akıncı'nın yerli ve milli olmadığına dair söylemler ürettiler. Bu kişiler İran'dan gelen açıklamaların doğru olduğunu öne sürdüler.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DEM KAÇIŞI

MHP lideri Devlet Bahçeli son grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bazı sorular yöneltmişti. Onlardan bir tanesi, 'Türkiye'nin bir bölümünde Kürdistan kurulmasını nasıl karşılıyor?' sorusuydu. Özgür Özel'den bu sorulara cevap gelmedi. Bahçeli bu yaşananlara ilişkin, "DEM'den kaçmanın ifadesi. Sorulara cevap vermekten kaçtı." yorumunu yaptı.

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