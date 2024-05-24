Rekabet Kurumu Google ve Meta’nın yakasını bırakmıyor! Her gün ceza

İKNA EDENE KADAR CEZA

Topkaya, Google'un yerel aramayla ilgili benzer bir dosyası bulunduğuna vurgu yaparak, "Yakın zamanda yerel aramayla ilgili olarak bir müzakere sonuçlarında bir neticeye vardık. Google şu anda günlük süreli para cezasına tabi yani bizi, kurumu ikna edene kadar bu süreç devam edecek ve bir noktada bizim getirdiğimiz bu davranışsal tedbir neticesinde biz aslında rekabeti ihlal eden noktaya ilişkin bir çözüm getirmiş olacağız" diye konuştu.

CEZA MİKTARLARI

Sabah'ın haberine göre; Rekabet Kurumu'nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunduğu raporda ise, soruşturmalar bölümü anlatılırken kesilen ceza miktarları da açıklandı. Bu kapsamda Google'a yerel arama soruşturmasından 296 milyon TL, Adword soruşturmasından 196 milyon TL, Shopping soruşturmasından 98 milyon TL, arama soruşturmasından günlük 2023 yılı gayri safi gelirinin 15 binde beşi oranında ceza verildi.