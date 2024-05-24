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Başkan Erdoğan'dan küresel reform çağrısı: Dünyada adalet yoksa barış olamaz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan küresel reform çağrısı: Dünyada adalet yoksa barış olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan küresel reform çağrısı yaparken Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcıların pişman olmayacağını ifade etti. Dünyada gelir adaletsizliğinin zirve yaptığını söyleyen Erdoğan, "Mazlumu koruyacak kurumsal bir mekanizmanın yok oldu" ifadelerini kullandı. Erdoğan adaletin olmadığı bir yerde barış olmayacağını da vurguladı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Zirveye yurt içinden ve yurt dışından iştirak eden tüm ilim erbabımıza şükranlarımı sunuyorum. Zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyoruz. Türkiye, Albaraka Zirvelerine ilk kez ev sahipliği yapıyor. İslam ekonomisine dair küresel düzeyde öngörüler; bu seneki zirvenin başarılı geçmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ZİRVENİN ÜLKEMİZDE DÜZENLENMESİ ÖNEMLİ

Zirvede tartışılacak, konuşulacak başlıklara baktığımızda kapsamlı hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Geniş bir yelpazede belirlenen panell yol gösterici tartışmalara zemin oluşturacaktır. Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi ayrıca önemlidir. İstanbul Finans Merkezi vizyonumuzun bir sembolü oldu. İstanbul'un büyük bir potansiyel sahip olduğunu uluslararası yatırımcılar da biliyor. Zirvenin İslami finansın etik standartlarını daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyorum. Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ VİZYONUMUZUN BİR SEMBOLÜ

Doğu-batı arasında köprü vazifesi üstlenen Türkiye finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı. İstanbul Finans Merkezi bu vizyonumuzun adeta bir sembolü oldu.

KAOS DÜNYANIN RENGİ HALİNE GELDİ

Son yıllarda dünyamız köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Ekonomik, askeri ve siyasi sistemin temelleri her yeni gelişmeyle birlikte daha şiddetli sarsılıyor. Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, belirsizlik artmış, istikrarsızlık ve kaos dünyanın hakim rengi haline gelmiştir.



DÜNYADA MAZLUMU KORUYACAK BİR MEKANİZMA YOK

Salgının enkazı kaldırılmadan, Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermiş, Gazze krizi eklenmiştir. Gazze, küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiştir. Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların adaletsiz ve çarpık karakteri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şu anda dünyada mazlumu koruyacak bir kurumsal mekanizma yoktur. Türkiye olarak uzun süredir bu duruma dikkat çekmekteyiz.

SINIRLAR VE MESAFELER BİZİ KORUYAMAZ

Dünya 5'ten büyüktür tespitimiz sistemin değişmesi için acil ihtiyacı göstermektedir. Dünyanın devasa bir köye döndüğü günümüzde sınırlar ve mesafeler bizi koruyamaz. Adaletin olmadığı yerde huzur ve barış olmaz. Güvenliğin olmadığı yerde demokrasi ve özgürlük olmaz. Küresel sistemin elitleri bu tabloyu görmezden ve duymazdan geliyorlar. İnsanlık olarak hem kendimizin hem evlatlarımızın müreffeh bir dünyada yaşamasını istiyorsak çözüm yerine mevcut sistemde ısrardan vazgeçmeliyiz. Daha kuşatıcı bir sistemin ihdası için hep beraber el ele vermeliyiz. Meydan okumalar hiçbirimize başka bir alternatif de bırakmıyor.

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