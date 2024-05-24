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Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zeka dönemi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zeka dönemi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarında yapay zeka temelli yazılımlar ve uygulamalar kullanılmaya başlandı. Özellikle akıllı kuleler olmak üzere bu Yangın Karar Destek Sistemleri'ne veri temin eden, bir arada yürüten sistemler bizim orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele yapmamıza yardımcı oluyor" dedi.

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