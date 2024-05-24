AK Parti'de MKYK toplantısı | Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına kritik Cumhur ittifakı mesajı: Birliğimize sahip çıkalım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında Cumhur İttifakı'nda birlik ve dirliğin devam edeceğini kurmaylarıyla paylaştı. Erdoğan, "Sosyal medyadaki dezenformasyonlara aldırış etmeyin" dedi. Yerel seçimlerin ardından gündeme gelen değişim süreci de il başkanları ile başlatıldı.
AK Parti, MKYK toplantısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında önceki gün topladı. 3 saat süren toplantının açılış konuşmasında Başkan Erdoğan kurmaylarına seçim sonuçlarının detaylı analizlerinin yapıldığını ve her birimin sıkı çalışması gerektiğini vurguladı.
Toplantısında Cumhur İttifakı'nda birlik ve dirliğin devam edeceğini kurmaylarıyla paylaşan Erdoğan, "Cumhur İttifakının huzurunu ve birliğini bozmaya dönük yapılan açıklamalar karşısında hep beraber beraberlik içinde hareket edelim" dedi.
DEĞİŞİM İL BAŞKANLARI İLE BAŞLADI
Seçimlerden sonra Rize il başkanının istifasının ardından değişim sürecinin başladığı partide, önümüzdeki günlerde bazı il başkanlarının da değişeceği öğrenildi.Değişim mesajı veren Erdoğan, teşkilata kongre tarihi belirlemek üzere çalışma talimatı verdi. Erdoğan, "Yeri, zamanı geldiğinde kırmadan, dökmeden küstürmeden, değişimi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
MEB VE İŞ DÜNYASINDAN MESLEK LİSESİ SEFERBERLİĞİ
Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sunumunu gerçekleştirdi. Tekin, meslek liselerinde iş garantisi için iş dünyası ve MEB'in 30 Mayıs'ta kapsamlı bir protokole imza atacağını duyurdu.
Bakan Tekin, mesleki eğitimle ilgili serzenişte bulunanlara, "O zaman iş garantisini de sağlamamız gerekiyor" diye yanıt verdi. İmzalanacak protokolle birlikte, OSB'lerde yaşanan eleman sıkıntısı çözüme kavuşacak meslek lisesinden mezun olan çocuklara iş garantisi sağlanacak.
Bu konuda MKYK üyesi Erkan Güral'ın projeye öncülük edeceği öğrenildi. Güral, iş dünyasının meslek liselerinden mezun olan çocuklara iş imkanı sunması için herkesin üzerine düşeni yapacağını söyledi.
KAYIRMA İDDİALARI ASILSIZ
Tartışma konusu olan mülakat sistemine de değinen Bakan Tekin, öğretmenlikte mülakatın kalması gerektiğini savundu. Kayırma iddialarına da son noktayı koyan Bakan Tekin, "AK Partili olanlar seçilecek iddiası gerçeği yansıtmıyor. Sınava girenlerle jüride yer alanlar bir birini tanımıyor" diyerek mülakat sistemi devam etmeli mesajını verdi. Norm fazlası öğretmen sayısının da 108 binden 60 bine indiğini ifade eden Bakan Tekin, "Sayı daha da düşecek bu konuda benden ricada bulunmayın. Herkes görevlendirildiği yere gitsin" dedi.
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