AK Parti’de MKYK toplantısı | Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kritik Cumhur ittifakı mesajı: Birliğimize sahip çıkalım

KAYIRMA İDDİALARI ASILSIZ



Tartışma konusu olan mülakat sistemine de değinen Bakan Tekin, öğretmenlikte mülakatın kalması gerektiğini savundu. Kayırma iddialarına da son noktayı koyan Bakan Tekin, "AK Partili olanlar seçilecek iddiası gerçeği yansıtmıyor. Sınava girenlerle jüride yer alanlar bir birini tanımıyor" diyerek mülakat sistemi devam etmeli mesajını verdi. Norm fazlası öğretmen sayısının da 108 binden 60 bine indiğini ifade eden Bakan Tekin, "Sayı daha da düşecek bu konuda benden ricada bulunmayın. Herkes görevlendirildiği yere gitsin" dedi.

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