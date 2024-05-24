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Son dakika | Bakan Yerlikaya'da FETÖ operasyonu açıklaması

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’da FETÖ operasyonu açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 18 ilde düzenlenen "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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