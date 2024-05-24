CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yine suç üstü yakalandı

BU KEZ NE DİYECEK?

İki hafta önce yaşanan skandalın ardından açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Belediyemiz mülkiyetinde olmayan bir kanal temizlik aracının, Sağlık Mahallesi civarında tank temizliği yaptığı tespit edilmiştir. TESKİ tarafından hizmet alımı yoluyla dışarıdan kiralanan araç yüklenici firmaya aittir. İlgili firma ve firma çalışanı hakkında tüm yasal işlemler derhal yapılmıştır" demişti. Başkanın yeni skandalla ilgili ne diyeceği merak konusu oldu.

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