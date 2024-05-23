İran’daki helikopter kazası | Doğu Azerbaycan Valisi Rahmeti ve Tebriz İmamı Haşim’e veda
Pazar günü akşam saatlerine doğru İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin de bulunduğu helikopter kaza geçirdi. Reisi’nin öldüğü kazada helikopterde bulunan Doğu Azerbaycan Valisi Rahmeti ve Tebriz İmamı Haşim de hayatını kaybetti. 2 isim için Tebriz’de son görev yerine getiriliyor. Gelişmeleri o noktada bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan aktardı. İranlılar A Haber mikrofonlarına duygularını anlattı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü ülkeyi yasa boğarken hayatını kaybedenler arasında bulunan Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim bugün Tebriz'de toprağa verilecek. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan Tebriz'den son durumu anlattı.
BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ
Mehmet Karataş: Bizler şu anda A Haber ekibi olarak Tebriz'deyiz. Helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte hayatını kaybedenlere Tebriz'de de veda ediliyor. Burada Doğu Azerbaycan Valisi Rahmeti ve Tebriz İmamı Haşimi'ye son görev yerine getiriliyor. Şu anda burada defnedilecek 2 isim Saat Meydanı'nda tören düzenleniyor ve binlerce kişi buraya gelmiş durumda. Rahmeti yaklaşık 4 ay önce buraya atanmıştı. Tebriz Cuma İmamı Haşim ise 7 yıldır Tebriz'de görev yapıyordu. Cuma İmamları, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor.
İLK TÖREN BURADA YAPILDI
2 isim de pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Bizler A Haber ekibi olarak cenazelerin taşındığı bölgedeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz. Cenazeler tören alanına araçlarla getirildi. Burada Şuheda ve Saat meydanları yer alıyor ve 2 nokta birbirine çok yakın. 2 gün önce burada tüm heyet için bir tören yapılmıştı. O gün kalabalıktan 2 meydan adeta birleşmişti.
ÇOK SEVİLEN 2 İSİM
Burası oldukça kalabalık ve bazen bayılanlar bazen de ezilenler oluyor. Dün Tahran'da Reisi için yapılan törende yüzbinlerce kişi meydana akın etmişti. Bugün de yine binlerce insan Tebriz'deki bu 2 meydana akın ettiler. Şu anda Tebriz halkı 2 isme deva ediyor. Burada çok yoğun bir kalabalık var. Burada biz kime mikrofon uzatsak 2 isimi çok sevdiklerini söylediler. Burada şehrin her yerine siyah bayraklar asılmış durumda.
A HABER FARKI HER YERDE
Haber nöbetimiz burada sürüyor. Bizler A Haber ekibi olarak olay ilk olduğunda buraya gelen medya kurumuyduk. Burada olup bitenleri ekranlara taşıyoruz. Yine A Haber'in Tahran temsilci olan Ekber Karabağ olup bitenleri hem Türkiye hem dünya ila paylaşıyor. Dünya televizyonlarında kazanın olduğu noktayı A Haber olarak ilk bizler ekrana getirdik. Bizler ilk andan itibaren İran sokaklarının nabzını tutuyoruz.
Tören alanındaki İranlıların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
- Bizler buraya yakın ve uzak demeden geldik. Hepimizin başı sağ olsun. Sizlere de teşekkür ederiz buradasınız bizimle berabersiniz.
- Haşimi bizim atamızdı. Dini cihattan birinci yerini tutmuştu. Hem Azerbaycan'da hem de burada Müslümanlar arasında sevilen halis bir insansı. Hep kalkın içerisinde olan bir isimdi. Milletin içerisinde olur korumalarla gezmezdi. Bir başına bütün milletin arasındaydı. Bizim dertlerimize yetişirdi. Milletin sözünü dinler ve isteklerini yerine getirirdi.
- Tüm İran halkının başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Cuma İmamızı Haşimi'yi de bu kazada kaybettik. O burada çok sevilen bir isimdi.
- Türkiye'ye teşekkür ederim. Bizleri tek koymadılar. Hem öz ülkemiz Azerbaycan'dan hem de Türkiye'den gelen destekler bizi çok mutlu etti. ÖZ kardeşlerini burada tek koymadılar. Cumhurbaşkanı Erodğan'a çok teşekkür ederiz. Bizler de sizin iyi ve kötü gününüzde yanınızda olacağız. Ayaklarınız ağrımasın ki bizi burada tek koymadınız.
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