İran’daki helikopter kazası | Doğu Azerbaycan Valisi Rahmeti ve Tebriz İmamı Haşim’e veda

- Tüm İran halkının başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Cuma İmamızı Haşimi'yi de bu kazada kaybettik. O burada çok sevilen bir isimdi.

- Türkiye'ye teşekkür ederim. Bizleri tek koymadılar. Hem öz ülkemiz Azerbaycan'dan hem de Türkiye'den gelen destekler bizi çok mutlu etti. ÖZ kardeşlerini burada tek koymadılar. Cumhurbaşkanı Erodğan'a çok teşekkür ederiz. Bizler de sizin iyi ve kötü gününüzde yanınızda olacağız. Ayaklarınız ağrımasın ki bizi burada tek koymadınız.