Makam aracı ile insan kaçakçılığı iddiası sonrası MSB’den flaş açıklama: 1 tuğgeneral emekliliğe sevk edildi





ENVANTERE ALINAN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ

Tuğamiral Aktürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen ve üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin daha da arttığını ifade etti.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 20 Mayıs'ta ASELSAN'ın Ankara Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleşen "Taşınabilir Erken İkaz Radar Sistemi Teslim Töreni"ne katıldığını hatırlatan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sistemi, Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi (AVCI) ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsizin (ÇBSMT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığı haberleriyle ilgili, "Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.