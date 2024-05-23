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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 2 uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı 2 uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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