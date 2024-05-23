İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerini tespit eden AKINCI İsviçre basınında: Türkler artık bu alanda dünya lideri
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği ve enkazın tespit edilmesini sağlayan Akıncı İHA, İsviçre basınında yer alırken, Türkiye için "insansız hava araçları alanında dünya lideri" övgüsü yapıldı.
İsviçre'nin Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesinin haberinde, Akıncı İHA'nın üzerindeki ısı sensörleri sayesinde kaza yerinin tespit edildiği belirtildi.
YOĞUN SİS VE RÜZGARA RAĞMEN...
Baykar'a ait İHA'nın, 12 kilometreye kadar irtifada uçabildiği ve olumsuz hava koşullarında dahi 24 saate kadar havada kalabildiği kaydedilen haberde, kazanın yaşandığı gece dağlık bölgedeki olay yerinde yoğun sis ve şiddetli rüzgar olduğu hatırlatıldı.
8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ
Haberde, helikopter enkazını arama çalışmaları sırasında Akıncı İHA'nın yanı sıra gece görüş kabiliyetine sahip cihazlarla donatılmış, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopter görevlendirildiği ifade edildi.
Akıncı İHA'nın uçuşunun uluslararası medyada geniş yer aldığı vurgulanan haberde, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı İHA'nın uçuşu sırasında canlı yayın yaptığı ve bunun 8 milyondan fazla izlendiği yer aldı.
Haberde, FlightRadar24 uygulaması üzerinden Akıncı İHA'nın günün en çok izlenen uçağı olduğunun altı çizildi.
"TÜRKLER BU ALANDA DÜNYA LİDERİ"
Akıncı İHA'nın, İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği hatırlatılan haberde, şu ifadelere yer verildi:
"Mümkün olduğunca kendine yeterli bir yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bağımsız bir bölgesel güç olması yönündeki uzun vadeli hedefinin merkezi bir unsurudur. Özellikle Baykar tarafından üretilen İHA'lar bunda önemli bir rol oynuyor. Türk uçakları artık uluslararası pazarda da talep görüyor. Baykar tek başına ürünlerini 30'dan fazla ülkede satıyor. Tıpkı Azerbaycan ve Ukrayna'daki savaş görevlerinde olduğu gibi İran'daki arama operasyonu da Türk üreticisinin itibarına katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanı Reisi'nin takip cihazı olmayan eski model bir helikopterle kaza geçirdiği ve ancak Türk yüksek teknolojisi sayesinde bulunabildiği komşu ülkeye karşı teknolojik avantaj çok açık. İran, Rusya için ucuz insansız hava araçları üretiyor olabilir ama Türkiye bu alanda dünya lideri. Türkiye, insansız hava aracı üretiminde ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi."
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