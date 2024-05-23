Türkiye - AB ilişkileri genişliyor! Bakan Fidan: Amacımız vize serbestisi müzakeresini tam anlamıyla başlatmak

"GÜMRÜK BİRLİĞİ KONUSUNDA PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Bakan Fidan, Türkiye ve AB ilişkilerini uzun uzadıya gözden geçirdiklerini söyleyerek, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanımızın halka yaptığı beyanda AB hedeflerine bağlı olduğumuzu söylemişti. Bize de AB ile ilgili çalışmalardan asla vazgeçilmemesi gerektiği konusunda talimatlar vermişti. Biz de bakanlık olarak hazırlıklarımızı yapıp kabinemize sunmuştuk. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin aday ülke statüsünü müzakere ettik. Biz her zaman için Türkiye-AB ilişkisinin üzerine bir tuğla koyarak devam ettireceğiz ülke olarak. AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile Türkiye'nin aday ülke statüsünü ve genişleme ile ilgili konuları görüştük. Somut bir şekilde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerek. Bu konuda prensipte anlaştık" dedi.

Görüşmede düzensiz göçle mücadele konusunun da masaya yatırıldığını kaydeden Bakan Fidan, "AB ile Türkiye arasında bu konuda son yıllarda kurulmaya çalışılan ve işletilen bir mekanizma var. Bunu daha iyi nasıl işletiriz konusunu ele aldık. Özellikle şu anda cari olan başka ülkelerden gelen göçmenlerin tekrar iadesi konusunda nasıl iş birliği yapabiliriz konusunu masaya yatırdık. Bu da önemli bir konuydu" değerlendirmesinde bulundu.