Dünya üniversiteleri Gazze için tek yürek! Filistin ateşi Berlin’i de sardı: Öğrencilerin "Özgür Filistin" gösterisine polisten müdahale

Binanın önündeki sokakta toplanan bir grup öğrenci de burada eylem yaptı. Filistin lehine sloganlar atan öğrencilere polis müdahale etti. Birçok gösterici gözaltına alındı. Polis daha sonra bu grubun binaya yaklaşık 100 metre mesafede gösteri yapmasına izin verdi.