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Bakan Yerlikaya milletvekilleriyle bir araya geldi

Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Bakan Yerlikaya milletvekilleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin milletvekilleriyle; Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın katıldığı toplantıda bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Doğu Anadolu ve Güneydoğu milletvekilleriyle; bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'in katılımıyla bir araya geldi.



Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılan toplantıda, milletvekillerine bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirmede ve istişarelerde bulunduğunu açıkladı.

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