Türkiye ile Çin arasında ’Enerji Dönüşümü’ anlaşması imzalandı!





POTANSİYEL PROJELER

Bakan Bayraktar, Türkiye'de hem özel hem de Eti Maden ve BOTAŞ gibi kamu kurumlarıyla önemli projeler gerçekleştiren CMEC Şirketi Başkanı Wang Bo ve heyetiyle yaptığı görüşmede ise mevcut yatırımlara ilave olabilecek potansiyel projeleri masaya yatırdı. Çin'in önemli gruplarından ENERGY CHINA ve POWERCHINA yetkilileriyle de Türkiye'deki büyük ölçek yenilenebilir, yeşil hidrojen ve madencilik alanlarında yatırım imkanlarını ele aldı.