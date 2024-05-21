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Zehir tacirlerine operasyon! 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Zehir tacirlerine operasyon! 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını bildirdi.

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