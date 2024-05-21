Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi kapılarını ilk kez A Haber’e açtı! İşte Türkiye’nin siber üssü...

"SİBER SALDIRI OLDUĞUNDA..."

Ulusal siber olaylara müdahale merkezi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu bünyesinde bulunuyor. Alarm uyarı ve duyuru faaliyetleri aynı zamanda siber tehdit istihbaratı ve tarama faaliyetleri yürütüyoruz. Herhangi bir siber saldırı ülkemize geliyor biz burada bununla ilgili alarm çalışmaları duyuru çalışmaları yapıyoruz.

"TAMAMINI KAÇIRMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Siber olaylara müdahale ekiplerimiz mevcut tüm Türkiye'de tüm kurum kuruluşlar ve şirketlerde 2 bin 200'ün üzerinde siber olaylara müdahele ekipleri bulunuyor. Bu ekipler de yaklaşık 7 bin 700'ün üzerinde personel çalışıyor görev yapıyor. Her gün aynı rakamı vermek doğru olmayabilir, sürekli değişken bir dünya ayda milyonlarca saldırıyı engellediğimiz oluyor. Sayıdan ziyade tek bir siber saldırı bile tehlike olabiliyor biz tamamını kaçırmadan engellemeye çalışıyoruz.