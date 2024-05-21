Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi kapılarını ilk kez A Haber'e açtı! İşte Türkiye'nin siber üssü...
Türkiye Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi kapılarını ilk kez A Haber'e açarken yapılan çalışmalara ilişkin USOM Başkanı Mahmut Esat Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım siber saldırılara karşı kritik müdahalelere yapıldığını vurgularken "Kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla kendi geliştirdiğimiz altyapılar burada verinin güvenliğinin sağlanması bizim için çok önemli. Siber saldırılara yol açabilecek saldırılar nelerse biz her gün birden fazla tarama yaparak zayıf noktaları buluyor tespit edip bildiriyoruz." dedi. İşte detaylar...
SİBER VATANI ASKER GİBİ KORUYORLAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahele Merkezi'nde ekipler tıpkı bir asker gibi siber vatanı koruyor.
MİLYONLARCA SALDIRI ENGELLENDİ
7/24 esasına dayalı çalışma sistemi ile kurum ve kuruluşlar ile sürekli irtibat halinde olunarak, bugüne kadar milyonlarca saldırıyı engellendi.
YERLİ PROGRAMLAR KULLANILIYOR
Saldırılar engellenirken ise Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli programlar kullanılıyor.
USOM Başkanı Mahmut Esat Yıldırım A Haber'e yaptığı açıklamalarda geliştirilen sistemin detayları anlattı.
KRİTİK MÜDAHALELER YAPIYORUZ
Kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla kendi geliştirdiğimiz altyapılar burada verinin güvenliğinin sağlanması bizim için çok önemli özellikle insan canını bile tehlikeye atabilecek saldırıların tespit edilmesi örneğin enerji sistemlerine kritik altyapılara saldırı biz buradan gerçekleştiriyoruz.
"SİBER SALDIRI OLDUĞUNDA..."
Ulusal siber olaylara müdahale merkezi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu bünyesinde bulunuyor. Alarm uyarı ve duyuru faaliyetleri aynı zamanda siber tehdit istihbaratı ve tarama faaliyetleri yürütüyoruz. Herhangi bir siber saldırı ülkemize geliyor biz burada bununla ilgili alarm çalışmaları duyuru çalışmaları yapıyoruz.
"TAMAMINI KAÇIRMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Siber olaylara müdahale ekiplerimiz mevcut tüm Türkiye'de tüm kurum kuruluşlar ve şirketlerde 2 bin 200'ün üzerinde siber olaylara müdahele ekipleri bulunuyor. Bu ekipler de yaklaşık 7 bin 700'ün üzerinde personel çalışıyor görev yapıyor. Her gün aynı rakamı vermek doğru olmayabilir, sürekli değişken bir dünya ayda milyonlarca saldırıyı engellediğimiz oluyor. Sayıdan ziyade tek bir siber saldırı bile tehlike olabiliyor biz tamamını kaçırmadan engellemeye çalışıyoruz.
"HER GÜN BİNLERCE TARAMA YAPILIYOR"
Kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla kendi geliştirdiğimiz altyapılar burada verinin güvenliğinin sağlanması bizim için çok önemli. Kasırga yazılımımızda tüm Türkiye'de bulunan 17 milyonun üzerinde zaafiyet gerçekleştiriyoruz. Yani siber saldırılara yol açabilecek saldırılar nelerse biz her gün birden fazla tarama yaparak zayıf noktaları buluyor tespit edip bildiriyoruz.
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