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Narkoçelik operasyonu! 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildi!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Narkoçelik operasyonu! 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildi!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında 1 ton 23 kg metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısının da yakalandığını belirtti.

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