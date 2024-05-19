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Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak 19 Mayıs’ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz." dedi.

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