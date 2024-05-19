CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan 10 müdürlük daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, "Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı" açıklamasında bulunmuştu. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Akraba ataması geri alındı" dediği Adana'nın Yüreğir belediyesinde Başkan Ali Demirçalı'nın, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ın görevden almadığı ortaya çıktı. Aydoğan'ın 16 Mayıs 2024 tarihli resmi evrakta imzasının bulunması gözlerden kaçmadı.
YEĞENLERE KIYAK
Sabah'ın haberine göre 31 Mart seçiminden sonra Yüreğir Belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP eski milletvekili Ali Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden başkan yardımcılığına kızkardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi.
Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a ayrıca 10 müdürlük bağlandı. Başkan yardımcısı Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da başkan dayısı tarafından Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilip 2 müdürlük bağlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, "Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı" açıklamasında bulunmuştu.
Gerçeğin ise başka olduğu ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı, görevden almadığı ortaya çıktı.
Hasan Aydoğan'ın belediyenin resmi yazışmalarında imzasının olduğu gün yüzüne çıktı.
Aydoğan'ın 16 Mayıs 2024 yılında yapılan yazışmada başkan yardımcısı olarak imzasının bulunması dikkat çekti.
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