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Ankara Emniyeti'ne yeni atama! FETÖvari kumpasta gözaltına alınan Murat Çelik'in yerine...

Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Ankara Emniyeti’ne yeni atama! FETÖvari kumpasta gözaltına alınan Murat Çelik’in yerine...

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine atama yapıldı. Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine atama yapıldı. Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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