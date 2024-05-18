Emine Erdoğan sağlık çalışanlarıyla buluştu: Her şey değişse de bir şey baki kalıyor
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hemşire ve ebelerle bir araya gelen Emine Erdoğan, "İnsanı yaşatma ilkesini temel alan sağlık alanında, şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. İyileştirmeyi, şifa vermeyi amaçlayan bu kutlu mesleğin mensupları, hayatlarının her döneminde saygı ve hürmeti hak ediyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programa katıldı.
KAHRAMAN HEMŞİRELERİMİZ VAR
Erdoğan programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: Tarihimizde, zamanı değişse de, mekanı bu toprakların şefkat zeminine sabitlenmiş, pek çok kahraman hemşire hikayemizin olması da, sahip olduğumuz değerler hazinesinin bir sonucudur. Örneğin, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhusrev'in kız kardeşi Gevher Nesibe Hatun bunlardan bir tanesidir.
CEPHEDE YÜZLERCE ASKERE ANNELİK YAPTI
Başkalarının derdine derman olmak arzusuyla, kurulmasını vasiyet ettiği darüşşifa, kadim tedavi usullerimizin yanı sıra, müzik, koku ve renk terapileriyle, dünya tarihine geçmiştir.
Milleti fark etmeksizin, tedavi ettiği yaralı askerlerin hepsinin 'anne' kelimesini sayıkladıklarını aktaran Safiye Hanım, iki çocuğunu evde bırakıp gittiği cephelerde, yüzlerce askerin annesi olmuştur.
AYNI FEDAKARLIĞI DEPREMDE GÖSTERDİLER
Gaziantepli hemşire Şeyma Alakuş'un, 6 Şubat depremlerinde benzer bir cesareti gösterdiğine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Şeyma gibi, afet bölgesinde, gecesini gündüzüne katarak depremzede vatandaşlarımıza şifa eli uzatan, sağlık çalışanlarımızın kahramanlık öyküleri, milletimizin yüreğinin en derinine işlemiştir. Arama-kurtarma ekiplerindeki hemşire ve ebeler, afet sonrası müdahale ve destek süreçlerinde, binlerce canımızın, hayata tutunmasına vesile olmuştur. Özellikle, yakınları enkaz altındayken, başkalarının yarasına merhem olan sağlık çalışanlarımızın hatırası, kalbimizin en müstesna köşesinde saklanacaktır." dedi.
HER ŞEY DEĞİŞSE BİR ŞEY BAKİ KALIYOR
Emine Erdoğan şöyle devam etti: Bütün dünyayı sarsan pandeminin zorlu koşullarında, sağlık ordumuzun gösterdiği cansiperane fedakarlığı unutmamız mümkün değil. Bütün bu sayısız kahramanlık hikayeleri bize gösteriyor ki çehreler, zaman ve mekan değişse de, bir şey baki kalıyor: İyiliğin yüzü haline gelmiş sağlık çalışanlarının fedakar gönüllülükleri. Sahip olduğu bilgi ve deneyimi, şefkat peteğinden süzerek, şifa balına çeviren her bir hemşiremiz, milletimizin ak yüzleri. Savaş, salgın, afet gibi en karanlık dönemlerde, insanlık nöbeti tutarak, ülkemizi aydınlığa eriştiren tüm sağlık neferlerimizi, bütün sağlık şehitlerimizi, hemşire ve ebelerimizi, saygıyla ve minnetle yad ediyorum.
BEYAZ REFORMU ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM
Doğal ve fıtri olanın en öz haline yakından şahitlik eden, bu şahitliği şefkatli bir rehberliğe dönüştüren ebelerimiz, doğum mucizesinin en kıymetli emanetçileridir. Mesleğini sevgiyle yapan sağlık çalışanlarımızın gücünü artıracak ve hastaya daha etkili hizmet sunmasını sağlayacak politikalar, bizi bu başarı noktasına ulaştırıyor. Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını düzenlemek ve sorunlarını çözmek için hayata geçirilen Beyaz Reform süreci, atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Diğer yandan, insanı yaşatma ilkesini temel alan sağlık alanında, şiddeti kabul etmemiz mümkün değil.
GAZZE'DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMADI
İyileştirmeyi, şifa vermeyi amaçlayan bu kutlu mesleğin mensupları, hayatlarının her döneminde saygı ve hürmeti hak ediyor. Bu nedenle, sağlık çalışanlarımızı hedef alan, şiddet eylemlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini çok kıymetli buluyorum. Ölümün, açlığın nefes aldırmadığı Gazze'de, bütün çabasını yine yaşamdan ve merhametten yana ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına, bir Müslüman, bir anne, bir insan olarak minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Şehit düşmüş bütün sağlık neferlerine Allah'tan rahmet diliyorum.
SERGİYİ GEZDİ
Sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergiyi gezen Emine Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çekildi. Program, Bilkent Şehir Hastanesi Korosu'nun müzik dinletisiyle sonra erdi.
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