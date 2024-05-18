Emine Erdoğan sağlık çalışanlarıyla buluştu: Her şey değişse de bir şey baki kalıyor

HER ŞEY DEĞİŞSE BİR ŞEY BAKİ KALIYOR

Emine Erdoğan şöyle devam etti: Bütün dünyayı sarsan pandeminin zorlu koşullarında, sağlık ordumuzun gösterdiği cansiperane fedakarlığı unutmamız mümkün değil. Bütün bu sayısız kahramanlık hikayeleri bize gösteriyor ki çehreler, zaman ve mekan değişse de, bir şey baki kalıyor: İyiliğin yüzü haline gelmiş sağlık çalışanlarının fedakar gönüllülükleri. Sahip olduğu bilgi ve deneyimi, şefkat peteğinden süzerek, şifa balına çeviren her bir hemşiremiz, milletimizin ak yüzleri. Savaş, salgın, afet gibi en karanlık dönemlerde, insanlık nöbeti tutarak, ülkemizi aydınlığa eriştiren tüm sağlık neferlerimizi, bütün sağlık şehitlerimizi, hemşire ve ebelerimizi, saygıyla ve minnetle yad ediyorum.