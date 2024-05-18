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Başkan Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit Onbaşı Recep Kabala’nın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı diledi.

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