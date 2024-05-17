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MSB duyurdu! İki bölgede 7 terörist öldürüldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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MSB duyurdu! İki bölgede 7 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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