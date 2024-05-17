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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 6-8 Ekim Davası ile ilgili flaş açıklama

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 6-8 Ekim Davası ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 28 Şubat hükümlülerinin verilen af kararı neticesinde bugün itibarıyla tahliye edileceklerini söyledi. Bakan Tunç, 6-8 Ekim Davası kararları ile ilgili olarak ise "108 sanık yargılandı, 72 firarinin dosyası ayrıldı." dedi.

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