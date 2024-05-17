İstanbul’da PKK finansçılarına operasyon! 4 şüpheli yakalandı

3 İLÇEDE 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elde edilen verilerin ardından çalışmalarını tamamlayan ve para toplama faaliyetlerinde görevli 4 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirleyen polis, 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıları yakaladı.

SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 181 mermi, 10 bin avro ve 30 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.