İstanbul'da PKK finansçılarına operasyon! 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlayanlar için düğmeye basıldı. 3 ilçede düzenlenen operasyonla, kurban derisi, zekat ve fitre parası adı altında toplanan yardımlarla hain PKK'ya maddi destek sağladıkları iddia edilen 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
FİTRE VE ZEKAT ADI ALTINDA TERÖRE YARDIM TOPLADILAR
Çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin örgüt yayınları olan dergi, gazete satışı gerçekleştirdiği, PKK/KCK destekçisi olanlardan da kurban derisi, fitre, zekat adı altında para topladığını belirledi.
Çalışmalar kapsamında şüpheliler hakkında telefon kayıtları, iletişim takibi dışında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından da veriler alan ekipler, toplanan paraların kendi içlerinde sözde "değer ailesi" olarak nitelendirilen terör örgütünden tutuklu, hükümlü yakınlarına, kırsal alanda faaliyet gösterirken ölenlerin aileleri ile cezaevlerindeki kendi yandaşlarına aktarıldığını ortaya çıkardı.
3 İLÇEDE 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Elde edilen verilerin ardından çalışmalarını tamamlayan ve para toplama faaliyetlerinde görevli 4 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirleyen polis, 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıları yakaladı.
SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 181 mermi, 10 bin avro ve 30 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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