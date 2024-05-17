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Diyanet İşleri Başkanlığından 'tasarruf' hamlesi: 1 adet Audi A8 araç iade edildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Diyanet İşleri Başkanlığından ’tasarruf’ hamlesi: 1 adet Audi A8 araç iade edildi

Kamuda tasarruf dönemi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" kapsamında başkanlıkta kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edildiğini belirterek merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımların yapılmayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde uygulanacak tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı.

LÜKS ARAÇ İADE EDİLDİ

Açıklamada, tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve başkanlığa ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır. Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır. Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır. Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir. Bu bağlamda tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."

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