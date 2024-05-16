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HÜRJET bir kez daha gökyüzü ile buluştu! 1 yılda 50 sorti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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HÜRJET bir kez daha gökyüzü ile buluştu! 1 yılda 50 sorti

Son dakika haberine göre Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı "HÜRJET" bir kez daha gökyüzünde kanatlandı. 25 Nisan 2023'te ilk kez havalanan yerli eğitim uçağı HÜRJET, 1 yılda 39 saat 44 dakika uçuş süresinde 50 sorti gerçekleştirdi. TUSAŞ, son uçuştan yeni görüntüler paylaştı.

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