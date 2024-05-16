Şırnak'ta PKK'ya darbe: 40 gözaltı var
Terörle mücadele kapsamında devam eden çalışmalarla terör köşeye sıkıştırılıyor. Bu kez operasyonun adresi Şırnak oldu. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
PKK'YA AİT MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 zanlı yakalandı. Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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