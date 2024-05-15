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Son dakika: İstiklal Caddesi'nde yangın! İtfaiye ekipleri olay yerinde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Son dakika: İstiklal Caddesi’nde yangın! İtfaiye ekipleri olay yerinde...

İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

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