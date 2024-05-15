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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici istifa etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici istifa etti

İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlığa seçilmesinin ardından bir ayrılık yaşandı. Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa ettiğini duyururken, İYİ Parti'nin vekil sayısı 37'ye düştü. İşte detaylar...

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