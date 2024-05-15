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Başkan Erdoğan Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'u kabul etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Başkan Erdoğan Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk’u kabul etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Öte yandan yandan kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

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