15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de korkutan deprem! 15 Mayıs az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika

İzmir'de korkutan deprem! 15 Mayıs az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
İzmir’de korkutan deprem! 15 Mayıs az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bugün saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Olayla ilgili detaylar ve güncel AFAD - Kandilli son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bugün saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtiliyor. İşte depreme ilişkin detaylar...

İZMİR'DE DEPREM!

Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:57:55 TSİ
Enlem:38.95917 N
Boylam:26.05111 E
Derinlik:7 km

AFAD 15 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-05-15 07:57:55 38.95917 26.05111 7.0 MW 4.5 Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-15 07:56:33 38.93472 25.95083 9.74 ML 3.7 Ege Denizi - [50.17 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-15 07:26:30 37.93889 36.37778 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-15 07:01:27 37.86778 36.08917 6.74 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-05-15 07:00:30 39.00333 26.0425 9.78 ML 2.7 Ege Denizi - [49.72 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-15 06:55:52 38.95528 26.05278 9.69 ML 2.5 Ege Denizi - [45.19 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-15 06:47:13 39.28167 28.67056 10.97 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2024-05-15 06:28:29 37.97333 27.10194 6.47 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir)
2024-05-15 06:21:36 38.10944 38.16083 9.84 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-15 06:20:07 40.78417 31.14361 7.0 ML 1.0 Merkez (Düzce)
2024-05-15 06:01:57 36.11 28.93889 7.67 ML 1.9 Akdeniz - [38.89 km] Kaş (Antalya)
2024-05-15 05:55:22 40.61056 29.12611 14.31 ML 1.0 Çınarcık (Yalova)

2024-05-15 05:44:38 37.03278 28.28444 5.49 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.28 km] Ula (Muğla)
2024-05-15 05:38:10 38.47472 39.16806 11.19 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2024-05-15 05:38:01 41.06667 33.87333 7.9 ML 1.0 Tosya (Kastamonu)
2024-05-15 04:53:12 38.48417 26.41806 5.92 ML 1.2 Karaburun (İzmir)
2024-05-15 04:19:41 40.015 36.02528 6.09 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)
2024-05-15 04:13:08 34.42611 25.47056 6.01 ML 2.9 Akdeniz
2024-05-15 03:56:18 38.30778 38.22528 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-15 03:34:47 38.22556 38.15028 6.89 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-15 03:21:11 38.11889 38.585 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-05-15 03:18:21 38.5175 38.02 8.7 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2024-05-15 03:14:47 38.39083 37.44917 7.01 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-15 03:14:33 37.0025 32.12417 6.98 ML 1.4 Bozkır (Konya)
2024-05-15 03:10:21 35.92778 29.53667 13.72 ML 2.0 Akdeniz - [31.42 km] Kaş (Antalya)
2024-05-15 03:07:54 36.15667 28.12583 7.0 ML 1.6 Akdeniz - [52.76 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-15 03:01:27 39.25972 40.86972 14.75 ML 2.4 Karlıova (Bingöl)
2024-05-15 02:24:59 35.22 27.57278 17.5 ML 2.6 Akdeniz - [163.97 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-15 02:12:25 38.46417 41.95028 7.11 ML 1.3 Mutki (Bitlis)
2024-05-15 02:04:24 38.58528 25.75444 7.07 ML 1.7 Ege Denizi - [52.78 km] Çeşme (İzmir)
2024-05-15 01:56:33 38.43528 39.35972 12.98 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)

2024-05-15 01:43:40 37.25278 30.57667 8.09 ML 1.2 Bucak (Burdur)
2024-05-15 01:39:52 38.08861 38.41417 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-15 01:34:45 37.51667 37.24333 14.21 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-15 01:09:03 38.84278 30.04389 7.0 ML 1.0 Dumlupınar (Kütahya)
2024-05-15 00:51:34 40.68389 29.1775 9.03 ML 1.0 Marmara Denizi - [03.51 km] Çınarcık (Yalova)
2024-05-15 00:43:09 36.57389 41.97556 6.99 ML 1.6 Sinjar, Ninova (Irak) - [64.71 km] İdil (Şırnak)
2024-05-15 00:33:29 37.03778 36.055 16.89 ML 2.0 Toprakkale (Osmaniye)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA