İzmir’de korkutan deprem! 15 Mayıs az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bugün saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtiliyor. İşte depreme ilişkin detaylar...