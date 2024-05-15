İzmir'de korkutan deprem! 15 Mayıs az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bugün saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Olayla ilgili detaylar ve güncel AFAD - Kandilli son depremler listesi haberimizde yer alıyor.
İZMİR'DE DEPREM!
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:57:55 TSİ
Enlem:38.95917 N
Boylam:26.05111 E
Derinlik:7 km
AFAD 15 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-05-15 07:57:55 38.95917 26.05111 7.0 MW 4.5 Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-15 07:56:33 38.93472 25.95083 9.74 ML 3.7 Ege Denizi - [50.17 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-15 07:26:30 37.93889 36.37778 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-15 07:01:27 37.86778 36.08917 6.74 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-05-15 07:00:30 39.00333 26.0425 9.78 ML 2.7 Ege Denizi - [49.72 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-15 06:55:52 38.95528 26.05278 9.69 ML 2.5 Ege Denizi - [45.19 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-15 06:47:13 39.28167 28.67056 10.97 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2024-05-15 06:28:29 37.97333 27.10194 6.47 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir)
2024-05-15 06:21:36 38.10944 38.16083 9.84 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-15 06:20:07 40.78417 31.14361 7.0 ML 1.0 Merkez (Düzce)
2024-05-15 06:01:57 36.11 28.93889 7.67 ML 1.9 Akdeniz - [38.89 km] Kaş (Antalya)
2024-05-15 05:55:22 40.61056 29.12611 14.31 ML 1.0 Çınarcık (Yalova)
2024-05-15 05:44:38 37.03278 28.28444 5.49 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.28 km] Ula (Muğla)
2024-05-15 05:38:10 38.47472 39.16806 11.19 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2024-05-15 05:38:01 41.06667 33.87333 7.9 ML 1.0 Tosya (Kastamonu)
2024-05-15 04:53:12 38.48417 26.41806 5.92 ML 1.2 Karaburun (İzmir)
2024-05-15 04:19:41 40.015 36.02528 6.09 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)
2024-05-15 04:13:08 34.42611 25.47056 6.01 ML 2.9 Akdeniz
2024-05-15 03:56:18 38.30778 38.22528 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-15 03:34:47 38.22556 38.15028 6.89 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-15 03:21:11 38.11889 38.585 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-05-15 03:18:21 38.5175 38.02 8.7 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2024-05-15 03:14:47 38.39083 37.44917 7.01 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-15 03:14:33 37.0025 32.12417 6.98 ML 1.4 Bozkır (Konya)
2024-05-15 03:10:21 35.92778 29.53667 13.72 ML 2.0 Akdeniz - [31.42 km] Kaş (Antalya)
2024-05-15 03:07:54 36.15667 28.12583 7.0 ML 1.6 Akdeniz - [52.76 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-15 03:01:27 39.25972 40.86972 14.75 ML 2.4 Karlıova (Bingöl)
2024-05-15 02:24:59 35.22 27.57278 17.5 ML 2.6 Akdeniz - [163.97 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-15 02:12:25 38.46417 41.95028 7.11 ML 1.3 Mutki (Bitlis)
2024-05-15 02:04:24 38.58528 25.75444 7.07 ML 1.7 Ege Denizi - [52.78 km] Çeşme (İzmir)
2024-05-15 01:56:33 38.43528 39.35972 12.98 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-05-15 01:43:40 37.25278 30.57667 8.09 ML 1.2 Bucak (Burdur)
2024-05-15 01:39:52 38.08861 38.41417 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-15 01:34:45 37.51667 37.24333 14.21 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-15 01:09:03 38.84278 30.04389 7.0 ML 1.0 Dumlupınar (Kütahya)
2024-05-15 00:51:34 40.68389 29.1775 9.03 ML 1.0 Marmara Denizi - [03.51 km] Çınarcık (Yalova)
2024-05-15 00:43:09 36.57389 41.97556 6.99 ML 1.6 Sinjar, Ninova (Irak) - [64.71 km] İdil (Şırnak)
2024-05-15 00:33:29 37.03778 36.055 16.89 ML 2.0 Toprakkale (Osmaniye)
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