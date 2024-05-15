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Ulusal çapta 3 organize suç örgütü çökertildi! Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Ulusal çapta 3 organize suç örgütü çökertildi! Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen MAHSEN-46 operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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