Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret sinyali: En kısa sürede ziyaret edeceğim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşürken Türkiye siyasetinde yumuşama dönemi başladı. CHP Genel Başkanı Özel, AK Parti'yi ziyaret ederken, Başkan Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada "CHP'yi en kısa sürede ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016'dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve siyasette yumuşamanın önünü açtı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN CHP'Yİ ZİYARET EDECEĞİ AÇIKLANDI
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası AK Parti'den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyarette bulunacağı duyuruldu.
Ziyaretin tarihi merak edilirken Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"CHP'Yİ EN KISA SÜREDE ZİYARET EDECEĞİM"
"CHP'yi ne zaman ziyaret edeceksiniz" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "CHP'yi en kısa sürede ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN ZİYARETİ 18 YIL SONRA BİR İLK OLACAK
Öte yandan Başkan Erdoğan iade-i ziyaret yapması durumunda CHP Genel Merkezi'ni 2006 yılından bu yana ilk kez ziyaret etmiş olacak.
Başkan Erdoğan'ın son CHP ziyareti, Çankaya Söğütözü'ndeki mevcut CHP binasının 2006 yılındaki açılışı sonrası yaptığı 'hayırlı olsun ziyareti' olarak biliniyor.
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