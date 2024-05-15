15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret sinyali: En kısa sürede ziyaret edeceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret sinyali: En kısa sürede ziyaret edeceğim

Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan CHP’ye ziyaret sinyali: En kısa sürede ziyaret edeceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşürken Türkiye siyasetinde yumuşama dönemi başladı. CHP Genel Başkanı Özel, AK Parti'yi ziyaret ederken, Başkan Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada "CHP'yi en kısa sürede ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016'dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve siyasette yumuşamanın önünü açtı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN CHP'Yİ ZİYARET EDECEĞİ AÇIKLANDI

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası AK Parti'den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyarette bulunacağı duyuruldu.

Ziyaretin tarihi merak edilirken Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CHP'Yİ EN KISA SÜREDE ZİYARET EDECEĞİM"

"CHP'yi ne zaman ziyaret edeceksiniz" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "CHP'yi en kısa sürede ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ 18 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Öte yandan Başkan Erdoğan iade-i ziyaret yapması durumunda CHP Genel Merkezi'ni 2006 yılından bu yana ilk kez ziyaret etmiş olacak.

Başkan Erdoğan'ın son CHP ziyareti, Çankaya Söğütözü'ndeki mevcut CHP binasının 2006 yılındaki açılışı sonrası yaptığı 'hayırlı olsun ziyareti' olarak biliniyor.

Başkan Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyizBaşkan Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA